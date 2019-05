Joyce Vermue: Zundert is gemoedelijk - het lijkt Zeeuws-Vlaanderen wel

VIDEO Aaldert is een hit met zijn General Lee: ‘De vriend­schaps­ver­zoe­ken bleven maar komen’

20:00 EINDEWEGE - De Dodge Charger van Aaldert van der Wal uit Eindewege trekt niet alleen op de weg veel bekijks. De video die de PZC maakte over de replica van de ‘General Lee’ uit televisieserie The Dukes of Hazzard was een hit. De beelden kwamen zelfs langs in een aflevering van Pauw.