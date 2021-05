Joyce trok van Vlissingen naar de indianen en terug: ‘Ik had nog nooit zulke gelukkige mensen gezien’

Kerncentra­le Borssele maand uit bedrijf voor onderhoud

21 mei BORSSELE - De kerncentrale in Borssele is sinds vrijdag uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisseling. Dat is in een pandemie een uitdaging, omdat er dan altijd honderden extra mensen op het terrein werken. Exploitant EPZ zal daarom geregeld sneltesten doen om het eigen en het extern personeel gezond te houden.