Josephine kreeg een voetzoeker in haar nek en Hans’ ‘knalvaste’ hond is nu doodsbang. ,,Dat snappen die gastjes niet.”

Het is het eerste waar de Kruiningse aan dacht, toen de PZC berichtte over de ‘vuurwerkhaarden’ in de provincie. ,,In Reimerswaal en Kapelle zijn de burgers potentiële slachtoffers. Helaas was ik dinsdag 21 december zelf het slachtoffer.” Die dag was Josephine met haar zoontje Silvan (2) op weg naar het Optisport-zwembad in Kapelle. ,,Mijn zoon Manuel heeft daar elke dinsdag zwemles. In de kantine kun je niet terecht, dus ging ik met Silvan eerst nog even boodschappen doen bij Albert Heijn. Iets na drie uur was ik terug op de parkeerplaats van het zwembad.”