Jos maakte een legpuzzel van 52.110 stukjes: ‘Jammer dat hij af is’

Jos is al jaren een fervente puzzelaar. ,,Tijdens het puzzelen kom ik tot rust. Ik vind het gewoon een leuke bezigheid. Ik had er al eens eentje van twaalfduizend stukjes gemaakt. Dat beviel me wel, dus ik wilde een grotere proberen. Ik vond deze puzzel op internet: dat leek me wel een uitdaging.” De puzzel bestaat uit een verzameling van exotische dieren: onder meer panters, een giraffe, een papegaai en een olifant. ,,Ik weet niet of het de grootste puzzel ter wereld is, maar ik kon in elk geval geen grotere vinden.”