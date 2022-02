Jos, Hanneke, Jaap, Judith en Nelique vieren het ‘einde’ van corona. ‘Ik ben anders dan vroeger’

Column Maikel Harte Er is toch niet is misgegaan met de tolk van Macron?

Zijn we eindelijk van de corona af, begint die gekke Rus een oorlog. Ik vind die interviews met Vladimir Poetin echt angstaanjagend. Die blik in z’n ogen, de manier waarop hij praat: wat is er in hemelsnaam met die man aan de hand? Hij lijkt zo enorm getergd en onberekenbaar. Alhoewel, hij heeft wel gewacht tot de Olympische Spelen klaar waren om China niet tegen het hoofd te stoten. Met andere woorden: eerst langlaufen, dan pas oorlog. Bizar.

