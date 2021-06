Joris Weemaes uit Hulst bakt sliptong: ‘Met goede vis moet je niet te veel rommelen’

ZorgSaam ziekenhuis coronavrij, in Adrz liggen nog vijf mensen met Covid-19

21 juni TERNEUZEN / GOES - In ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen liggen geen mensen meer met corona. Ziekenhuis Adrz in Goes is nog niet coronavrij. Daar liggen nog vijf patiënten, waarvan twee op de intensive care.