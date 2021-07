Jordy en Marscha kochten een 8-persoons vakantievilla: ‘We genieten terwijl het kan’

Ontmoeting en afstand als nieuw Vlissings kunstwerk

25 juli VLISSINGEN - Het Kunstpark tussen de Sloeweg en de Willem Klooslaan is weer een kunstwerk rijker. ‘Something to hold on to’ van de Rotterdamse kunstenaar Margré Steensma is zondag in gebruik genomen. En als het goed is verschijnt over een jaar het zevende kunstwerk.