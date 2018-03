Joost van Driel combineert schrijven en Kung Fu

Meteen de eerste pagina weten we waar we aan toe zijn: ,,Ik was net in elkaar geslagen, ik zat te trillen achter een glas whisky, en zij, dat meisje van wie we de naam niet wisten en dat me zojuist had gered, beweerde dat ik niet moest drinken, hoewel zij zelf in twee teugen dat glas bier naar binnen werkte?'' Het meisje zegt ook nog: ,,Hoe harder je schreeuwt, hoe harder ze slaan.'' Om dan uit te leggen dat ze de ene aanvaller een simpele pantservuist had gegeven, de andere een side kick en een tijgerklauw in zijn ogen en daarna had ze 'de lelie de zon laten kussen': ze had een arm van een aanvaller op twee plaatsen gebroken.