Joost Manusama (54) is de nieuwe politiechef in Zeeland

Populatie bruinvis­sen in Ooster­schel­de blijft ongeveer gelijk; voor stijging is meer vis nodig

13:19 OOSTERSCHELDE - Naar schatting leven er momenteel zo’n vijftig tot zestig bruinvissen in de Oosterschelde. Dat schat Stichting Rugvin in naar aanleiding van een telling in 2019. Frank Zanderink van de stichting ziet dat de stand in de loop der jaren ongeveer gelijk is gebleven. ,,Een stijging van het aantal bruinvissen was leuker geweest, maar gezien het tekort aan vis voor mens en dier was dat ook niet te verwachten.”