Joost Eerdmans (JA21): ‘Een nieuwe stad met 100.000 inwoners in Zeeland? Wie weet’

video Mark Rutte (VVD): Als er één provincie ons voorgaat uit de crisis is het Zeeland, hier zit zoveel potentie

5 maart DEN HAAG - De laatste grote publieksbijeenkomst die Mark Rutte meemaakte was gisteren exact een jaar geleden in Vlissingen. In het Arsenaaltheater kwam aan hij aan honderden boze Zeeuwen uitleggen waarom de verhuizing van de Marinierskazerne niet doorging. ,,Ik hoop zo dat we dat weer eens mogen doen in zo’n zaal met zijn allen, maar dan wel over leukere onderwerpen natuurlijk."