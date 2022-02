Joost (22) uit Kapelle bouwt aan een futuristische hyperloop: ‘Ik wil laten zien dat dit technisch al mogelijk is’

Dit nieuwe transportmiddel haalt snelheden tot wel 1000 kilometer per uur. Dat is tien keer sneller dan een achtbaan. Joost vindt de hyperloop een veelbelovende ontwikkeling in het vervoer. ,,Het heeft de snelheid van een vliegtuig, maar zonder de uitstoot”, legt hij uit. ,,Die snelheid wordt bereikt door de ‘trein’ - door de studenten pod genoemd - die door een ‘bovengrondse buis’ rijdt. Het is een supersnel transportsysteem dat gebruikmaakt van bijna-vacuümbuizen waar de pod zonder luchtdruk doorheen beweegt. De pod zweeft als het ware door de buis, waardoor je geen last hebt van lucht- en rolweerstand en hoge snelheden kan bereiken. De trein wordt elektrisch aangedreven. Volledig duurzaam, dus.”