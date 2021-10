Joop M, doelwit van undercover die zelfmoord pleegde, komt vrij

BREDA/ZEVENBERGSCHEN HOEK – De vermeende drugshandelaar Joop M. (46) uit Zevenbergschen Hoek mag de gevangenis uit. De rechtbank in Breda besloot donderdag dat de man na ruim een jaar hechtenis zijn proces verder in vrijheid mag afwachten. M. komt volgende week donderdag vrij, met een enkelband. De Brabander wordt verdacht van betrokkenheid bij de import van 812 kilo cocaïne via de haven van Vlissingen.

Tijdens de regiezitting bij de rechtbank in Breda heeft de verdachte donderdag brisante uitspraken gedaan. ,,De infiltrant lokte me uit tot drugshandel, witwassen, het omkopen van havenmedewerkers en het doen van bitcoin-transacties’’, las hij voor van een briefje dat hij vooraf had geschreven.

Uitgelokt

Die uitspraken zouden mogelijk impliceren dat hij gaat bekennen dat hij inderdaad een spil is in de internationale drugshandel, zoals justitie hem ook aanwrijft. Een van de rechters vroeg dat ook met zoveel woorden: ,,Zegt u hiermee dat u schuldig bent aan deze feiten?’’, vroeg ze. ,,Daar kan ik niet op ingaan’’, antwoordde M. daarop. ,,Maar ‘ik ben uitgelokt’ impliceert wel dat u het heeft gedaan’’, probeerde ze nog een keer. ,,Dat begrijp ik’’, deed M. er verder het zwijgen toe.

Quote Zegt u hiermee dat u schuldig bent aan deze feiten? Rechter

Advocaat Michel van Stratum van M. gaf nog wel een voorbeeld van uitlokking. Tijdens een feestje in de woning van de undercoveragent zou er ‘een bitcoinmachine’ hebben gestaan. Toen zouden de aanwezige agenten hem hebben uitgelokt om zijn geld ermee wit te wassen.

Zelfdoding

De infiltrant waar Joop M. het over had, is een politieman die zich sinds januari 2020 als undercover voordeed als buurman Peter Paul Bakker, zijn schuilnaam. Dat ging zo ver dat het uiteindelijk zelfs leidde tot een affaire met de partner van M. Bakker zou een aantal malen bij zijn leidinggevenden hebben aangegeven dat ze de operatie moesten afbreken.

Uiteindelijk zou de druk zo hoog zijn opgelopen, dat Bakker zichzelf van het leven beroofde. Dat gebeurde in april van dit jaar. Op dat moment leefde hij al vijftien maanden lang een schijnleven. De Inspectie van Justitie en Veiligheid onderzoekt momenteel de kwestie.

Cocaïne

De Brabander wordt verdacht van betrokkenheid bij de import van 812 kilo cocaïne via de haven van Vlissingen. In oktober 2018 onderschepte de politie de drugs. Die lag verstopt in een vracht bananen in een loods in Moerdijk. Ook in december van het jaar erop zou hij coke hebben ingevoerd. Toen ging het om ‘slechts’ 500 kilo, nog altijd een handelswaarde van meer dan 10 miljoen euro. Deze partij werd ontdekt in Duitsland en zat ook al verstopt tussen de bananen. Ook zou hij 1 miljoen euro hebben witgewassen.

Om te kunnen aantonen dat de infiltrant Joop M. uitlokte om de strafbare feiten te plegen, vroeg Van Stratum de rechtbank om het volledige undercoverdossier. Het Openbaar Ministerie heeft dat niet aan het strafdossier toegevoegd, omdat de infiltrant de processen-verbaal niet heeft ondertekend. ,,Er is geen reden om aan te nemen dat daar onwaarheden in staan. Maar we kunnen niet instaan voor de betrouwbaarheid ervan’’, legde de officier van justitie uit.

Quote Er is geen reden om aan te nemen dat daar onwaarhe­den in staan. Maar we kunnen niet instaan voor de betrouw­baar­heid ervan

Het bewijs dat de operatie opleverde, kan door dat besluit niet worden meegenomen in de zaak. Overigens, zo merkte de voorzitter van de rechtbank op, wordt Joop M. er van verdacht dat hij ook ver voor de undercoveroperatie al strafbare feiten pleegde.

Getuigenverhoren

Naast de vragen over de undercoveractie, vroegen de advocaten Van Stratum en Esther Blok van M. nog een rits aan getuigenverhoren aan. Daarnaast gooiden ze zo’n 500 velletjes over de schutting met vragen over de versleutelde – en later door de politie gekraakte – berichtendiensten EncroChat en Sky. Met die dienst zou M. hebben gecommuniceerd over de drugshandel. Het zou een schat aan bewijs hebben opgeleverd.

De rechtbank bepaalt pas 18 november over de verzoeken van M. Mogelijk wordt de zaak in maart inhoudelijk behandeld. Voorlopig blijft Joop M. in de gevangenis.