Jongeren in gesprek met winnaars Four Freedoms Award

Provoost heeft al eens gezongen bij een uitreiking van de Four Freedoms Awards. Student aan het University College Roosevelt Demi de Randamie (21) gaat in gesprek over de Freedom from Want. Zeeuwse Rapper Cycz (Bram Mvambanu, 27) komt uit Middelburg en is verbonden met Freedom from Fear. - De Amsterdamse Just Pallandt (17) praat met Azza Karam over de Freedom of Worship. Publiek kan live vragen stellen via de chatroom op www.FourFreedoms.nl.