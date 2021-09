Jongen van 13 uit Reimerswaal ernstig gewond geraakt bij fietsongeval Waarde

Het slachtoffer reed rond 15.15 uur over de Havenoordseweg vanuit Kruiningen richting Waarde. De jongen zou plotseling zijn omgekeerd waarna hij botste met een 21-jarige automobiliste uit de gemeente Reimerswaal die kwam uit tegengestelde richting. Zij verklaarde niet meer op tijd te kunnen remmen. De jongen is met ernstig letsel overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. Tot op heden heeft hij zelf nog niet kunnen verklaren wat er is gebeurd.

Het slachtoffer werd in eerste instantie in een ambulance gestabiliseerd en vervolgens woensdagmiddag kort na 16.00 uur per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft na het ongeluk meerdere getuigen gesproken. Zij verklaarden dat de automobiliste niet te hard had gereden. Op de Havenoordseweg geldt ter plekke een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Een blaastest wees uit dat de vrouw ook niet onder invloed van alcohol verkeerde ten tijde van het ongeval.