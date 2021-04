Jongen (8) korte tijd vermist in Zoutelande

Column Wendy Wagenmakers De week waarin ik als een hallucinan­te gek de zeedijk met een zaklamp uitkamde, op zoek naar een verlepte wasbeer

30 maart In de week dat de wereld ten onder ging aan extreemrechtse intimidaties, racistische politieagenten, homofobische schoolbesturen, vaccinatieleed en politieke leugens, waren wij thuis in de greep van een ander probleem: onze dochter was haar knuffel kwijt.