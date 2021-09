Jongen (12) loopt met neppistool rond op Middelburgse school

Einde van het beruchte slinger­fiets­pad in Goes nadert: herinrich­ting Marconi­straat krijgt nu prioriteit

24 september GOES - Fietsers die slingerend door de Marconistraat in Goes moeten rijden. Over ruim een jaar behoort die ellende wellicht tot het verleden. Volgens wethouder Cees Pille krijgt de herinrichting van het Marconigebied (de woonbouvard) nu prioriteit.