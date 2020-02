Jonge Zeeuwse nerds mogen naar Informatica Olympiade

Filedetec­tie­sys­teem A58 richting Vlissingen tijdelijk buiten gebruik

14:30 VLISSINGEN - Het filedetectiesysteem in de A58 ter hoogte van het Mallardviaduct is richting Vlissingen tijdelijk buiten gebruik. Automobilisten worden daar door middel van een bord op geattendeerd. Een regelkastje in de berm is ‘verdwenen’.