Jonge Zeeuwse ambtenaren bevechten vooroordeel: ‘wij hebben een uitdagende baan’

Reportage Zeelieden mogen eindelijk een avondje van boord: ‘In het zeemans­huis kunnen we weer even het leven voelen, zoals thuis’

7:00 VLISSINGEN - Zeelieden kunnen in coronatijd geen kant op. Ze zitten maandenlang vast aan boord van schepen, ver van hun families. Als ze tóch even aan wal mogen, is Mission to Seafarers in Vlissingen een lichtpuntje: zeevarenden kunnen er biljarten, lachen en een biertje drinken. Maar juist nu het zeemanshuis onmisbaar is, dreigt het te verdwijnen. Een reportage kort voor de gedeeltelijke lockdown.