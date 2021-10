Jonge theesommelier Stephanie Meijer in de ban van thee: ‘Laat het lekker over je tong rollen’

Avondje seksmoppen in Goes

23 oktober GOES - Met het optreden van Ton Kas in Goes kwam er vrijdagavond een einde aan een ‘week van de lach’ in de Zeeuwse theaters. Peter Pannekoek trok volle zalen in Middelburg met een tweetal try-outs van zijn oudejaarsconference ‘Nieuw bloed’ en ook voor de shows van Marc-Marie Huijbregts (afgelopen woensdag in Rilland) en Martijn Kardol (vrijdag in Ritthem) werden bijna alle kaarten verkocht. En vrijdagavond sloot Ton Kas de week in eigen stijl af in een goedgevuld Theater de Mythe in Goes.