Jonge Kloetingse DJ Nikki heeft een volgeboekte agenda

Doordeweeks is Danique student communicatie aan de HZ in Vlissingen, maar in het weekend ruilt ze de studieboeken in voor haar Pioneer draaitafel om het publiek tot diep in de nacht te vermaken als DJ Nikki. En dat begint steeds serieuzere vormen aan te nemen. De Kloetingse heeft haar draaitafelkunsten inmiddels al op veel plekken in en buiten de provincie laten horen. Op 17 november staat Antwerpen op het programma. ,,Mijn eerste buitenlandse boeking", glundert de blondine. En dan te bedenken dat ze slechts vijf jaar geleden voor de lol begon op een kinderfeestje, met een beginnerssetje. ,,Ik maakte toen al een poosje een uurtje per week internetradio vanuit ons schuurtje en luisterde naar de grote DJ's. Dat wil ik ook wel, dacht ik toen."