Jonge kerk DoorBrekers in opmars

Het is zondag. In een van de zalen van de Zeelandhallen in Goes wiegt een vrouw met geheven handen mee met de worship band op het podium, die zingt over de liefde van God. Achter het podium rolt de tekst over het scherm zodat de gelovigen kunnen meezingen. Zoals elke week zijn de leden van christengemeenschap DoorBrekers bijeen om hun geloof te delen. Opvallend: de gemiddelde leeftijd ligt rond de 35 jaar. Veel gezinnen met jonge kinderen. Leegloop? Deze kerk groeit.

Arjen, broer van oprichter Peter Paauwe (geboren in Krabbendijke) is vandaag master of ceremony. Terwijl op het scherm achter hem opwekkende teksten verschijnen, over de liefde van God, vergeving en genade, loopt hij energiek over het podium en spreekt vol vuur de gelovigen in de zaal toe. Vandaag zijn het er tegen de tweehonderd. Achter in de zaal zitten technici aan de knoppen om te zorgen voor de juiste mediamix: want een deel van de dienst wordt rechtstreeks gestreamd vanuit DoorBrekers Midden-Nederland, in Barneveld. Dat is de huidige woonplaats van Ilona en Peter Paauwe. Zo komt Gods woord tegelijkertijd op alle vijf de locaties in Nederland. Broer Arjen: ,,Wij zijn helemaal van deze tijd en omarmen alle nieuwe media. Twitter, onze eigen website - al onze diensten zenden we live uit via Facebook en YouTube. Dat maakt uit, dat spreekt jonge mensen aan. Je moet wel, als je de concurrentie aan wil gaan met de bioscoop, voetbalwedstrijden, feesten en alles."

Dat lukt blijkbaar aardig. Van Zwolle tot Zeeland reikt nu de blijde boodschap van Peter Paauwe, die ruim twaalf jaar geleden werd aangeraakt door de Heilige Geest met de opdracht zelf een kerkgenootschap te stichten. Een met eigentijdse muziek en een eigentijds uiterlijk. ,,Maar", zegt broer Arjen, ,,wij doen niets af aan de boodschap. Wij geloven de Bijbel van kaft tot kaft."

Betrokkenheid

Vandaag wordt iedereen uitgenodigd deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Een schaal met kadetjes en druivensap (het Lichaam en het Bloed van Christus) gaat rond. ,,Geen speciaal brood, geen speciale wijn, maar als we ons geloof in Jezus Christus plaatsen, zal het bovennatuurlijk krachtig zijn", zegt Arjen in de microfoon. De muziek zwelt aan, handen gaan omhoog in een ontvangend gebaar.