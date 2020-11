Jonge fietser zonder licht werd doodgereden: ‘Dat is me heel mijn leven bijgebleven’

,,Alle basisschoolleerlingen in Zeeland krijgen een folder waarin het belang van fietsverlichting wordt uitgelegd”, aldus Herselman. ,,Want ik weet nog, toen ik zo oud was als deze kinderen, dat een jongen uit Rilland op zijn fiets naar het voetbalveld ging. Hij is toen doodgereden door een automobilist. Die zag hem niet, omdat die jongen zijn licht niet aanhad. Dat is me heel mijn leven bijgebleven.”