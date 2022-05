Jong in Zeeland: ‘Nu wint mijn vader nog met tennis, maar dat gaat niet lang meer duren’

column jan vantoortelboom Ik tufte terug naar huis met duizenden bijen in mijn auto

Eindelijk kon ik mijn bijenvolkje gaan ophalen aan de overkant. Ik had er weken, nee, maanden naar uitgekeken. De bijenkast stond klaar en ik had hem zelfs vier keer gebeitst. De was had ik zelf in de raampjes gesmolten en een paar gaatjes in het gaas van mijn imkerhoed en broek werden versteld. Want de laatste paar keren dat ik de kast opende en de bijen daar niet blij mee waren, zaten er een paar aan de verkeerde kant van het gaas, namelijk voor mijn ogen en op mijn neus en vlogen er ook in mijn broekspijpen. Zelfs voor Marilyn Monroe zou ik niet sneller uit de kleren zijn gegaan.

8 mei