Jong in Zeeland: ‘Heerlijk rotzooien in de polder met brommers en auto’s’

,,Mijn vader komt van Nieuwerkerk, mijn moeder uit Haamstede. Mijn vader studeerde in Zwolle en mijn moeder volgde de pabo-opleiding voor docent in Dordrecht. Na hun studies gingen ze in een appartement in Dordrecht wonen, daar ben ik geboren. Mijn broertje en zus ook nog. Pa en ma kregen heimwee naar de ruimte en rust in Zeeland. Ze wilden terug naar het strand. De aanpassing voor mij, ik was toen 10 jaar oud, ging vlot. Na een jaar voelde ik mij ook Zeeuw.”