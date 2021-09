Jong in Sirjansland: ‘Ik ga de levendigheid opzoeken’

,,Megan Korpershoek, geboren in Vlaardingen. Daarna nog even in Schiedam gewoond, om op mijn vierde jaar naar Sirjansland te verhuizen. Mijn ouders wilden mijn broer en ik veilig laten opgroeien in het rustige Zeeland. Ze kenden Schouwen-Duiveland van vakanties op het park Aquadelta in Bruinisse, hier om de hoek. We wonen hier nu ruim en heerlijk vrij. Toen er nog een basisschool op Sir was, was er levendigheid. Nu moet je het voor scholen, winkels en sport elders op Schouwen-Duiveland zoeken.”