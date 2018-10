Jolanda droomt nog elke nacht van haar verdwenen kaketoe Roza

Lezers helpen lezersSAS VAN GENT Roza, de rosékaketoe, is weg. Nog steeds. Het oproepje in de PZC van vrijdag 31 augustus heeft niets opgeleverd. Behalve dan een paar tips die haar verdwijning een mysterieus kantje hebben gegeven. Vanmorgen werd Jolanda Machielsen uit Sas van Gent weer huilend wakker. Elke nacht opnieuw, sinds Roza verdween, droomt ze van haar.

Wat droomt u dan?

,,Ik zie beelden. Dat ze lekker thuis zit. Maar ook dat ze in een donker hok zit. Enge beelden. In ieder geval leeft ze nog, in mijn dromen. Ik droom ook dat ik haar zoek. Sinds haar verdwijning staat alles in het teken van Roza. Het beheerst mijn leven volledig, nu. Als ik naar haar foto kijk, word ik al emotioneel."

Ze wrijft een traan uit haar ooghoek. Loopt naar de voorkamer, die helemaal getransformeerd is tot verblijf voor haar vogels. Aan één wand grote vogelkooien. Papegaaien Lorre en Pino vliegen rond.

De tuin is ook helemaal ingericht voor de vogels, zie ik. Is dat waar Roza ontsnapt is?

Volledig scherm Roza de rosékaketoe. © Jolanda Machielsen ,,Ja, uit de speelruimte buiten. Ik had een schuifje open laten staan. Mijn vriend en ik zaten buiten te kletsen toen we opeens een enorm lawaai hoorden en Roza zagen vliegen. Ze kan niet heel hoog en niet ver, omdat haar vleugels geknipt zijn, en streek in een boom neer. Dat was op 5 augustus. De dagen die volgden, bleef ze wel in de buurt, maar steeds in een andere boom en steeds liet ze zich niet pakken."

U heeft een oproep gezet op Amivedi, voor vermiste dieren. Heeft dat niets opgeleverd?

,,Een paar keer een melding dat ze ergens gehoord was. Op 8 augustus een melding met foto via Messenger op Facebook. Ik herkende haar gelijk. Het was Roza. Ik kreeg de foto van een klant van een café. De eigenaresse had hem gekregen van een visser en hem naar die klant doorgestuurd. De eigenaresse wilde niet zeggen hoe hij heette; dat wilde de visser niet. Ik mocht ook geen pamflet in het café hangen met een oproep. Eigenlijk wilde ze er verder niets meer mee te maken hebben."

Dat is wel typisch.

,,Het wordt nog vreemder. Een week later, 17 augustus, vertelden vrienden me dat bij Amivedi weer een oproep om Roza te vinden stond. Alleen, die was niet van mij. Iemand heeft tekst gekopieerd van de flyers die ik heb rondgedeeld in Sas van Gent, Westdorpe en Sluiskil. Of van de oproep die ik op Facebook plaatste. Mijn telefoonnummer stond er ook bij. Maar het signalement van Roza was aangepast! Het klopte niet meer!"

Nog één keer dan. Hoe ziet Roza eruit?

,,Een tweejarige, rozegrijze kaketoe, ter grootte van een tortelduif. Geknipt aan beide vleugels. De buitenste slagpennen waren volgroeid, misschien nu de derde en vierde ook. Ze draagt een oranjerode, afgesleten ring aan haar rechterpoot met een code erop. Ik hoop zo dat iemand haar ziet. Ik mis mijn meisje ontzettend."