Jolanda (53) verhuisde naar het Griekse Samos: Ons-kent-ons en overal water - het is net Terneuzen!

,,We waren in Nederland altijd aan het werk. Ik had zelf twee bedrijven en werkte wel 80 uur per week als HR-adviseur en coach. Mijn partner Jan-Willem draaide 24-uursdiensten als crewing officer bij een bergingsbedrijf. En we vonden ons werk allebei heel leuk, maar we hadden te weinig vrije tijd om echt te genieten. Daarom wilden we graag eens een paar jaar iets anders doen. In een andere omgeving wonen. En we dachten: als we dat echt willen dan moeten we het nu doen, nu we vitaal zijn. Ik kwam al vijftien jaar als toerist op Samos. Daardoor voelde het al een beetje als een tweede thuis én we zagen hier kansen – we moeten natuurlijk ook een boterham kunnen verdienen.”