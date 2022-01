Joke is een van de eersten die met een app haar longziekte in de gaten houdt. ‘Ik voel me veiliger’

GOES - Het gebeurde plotseling. Joke wist niet wat haar overkwam. Ineens had ze bijna geen lucht meer en belandde ze in het ziekenhuis. Nu houdt een app haar in de gaten. ‘Ik voel me veiliger’.

De eerste keer dat Joke Smit (70) uit Kruiningen het zo benauwd had is alweer twee jaar geleden. COPD, luidt de diagnose. Een ongeneeslijke ziekte waarbij de longen zijn beschadigd waardoor je minnder zuurstof krijgt en moeilijker kan ademen. ,,Ik ben er al drie keer voor opgenomen in het Adrz in Goes”, vertelt ze. ,,De eerste keer is het heftig, maar je raakt eraan gewend.”

Natuurlijk zegt ze dat met een ondertoon, want het went nooit. ,,Nu gaat het goed. Twee keer per dag neem ik mijn medicijnen. Van die pufjes. Ik doe dat trouw, want ik krijg die medicijnen niet voor niets.”

Hoe nuchter Joke er ook over praat, zo'n aandoening maakt haar onzeker. Want wat nu als de longen verder verslechteren? Ze moet er niet aan denken. Hoe mooi zou het zijn als iets of iemand voortdurend haar gezondheid in de gaten houdt, en haar waarschuwt als haar longen achteruit gaan en ze actie moet ondernemen. Nou, precies dát heeft Joke nu.

‘Is er een app voor? Kom maar op’

,,Een paar maanden geleden vroeg mijn longarts, Esther Vis, of ik gebruik wilde gaan maken van Sanacoach, een app. Nou, ik schrik daar niet voor terug, want ik ben handig genoeg met mijn smartphone. Dus heb ik ja gezegd en de app erop gezet. En die houdt nu voortdurend mijn gezondheid in de gaten.”

Ze is een van de eersten die aan de proef meedoet. ,,Sanacoach doet verschillende dingen", legt Joke uit. ,,Allereerst vraagt de app me elke week hoe het met me gaat. Dat gebeurt aan de hand van een vragenlijst. Zo houdt die bij of het goed met me gaat.”

En ja, dat vindt ze een heel prettig idee. ,,Als het helemaal niet goed gaat, ga ik natuurlijk naar de huisarts. Maar dat komt weinig voor. De app geeft me een gevoel van veiligheid.”

‘Je weet hoe het gaat hè, als je iets hebt, dat je in de wacht hangt’

Daar komt nog iets bij. ,,Want als er iets is, kan ik met de app bellen. Waar dat telefoontje terechtkomt? Geen idee, want ik heb het nog niet hoeven gebruiken. Gelukkig maar. Maar je weet hoe het gaat hè? Als je iets hebt en je moet in de wacht hangen bij een huisarts of het ziekenhuis... Dan kan het wel even duren voordat je te woord wordt gestaan. Via de app is er een directe lijn naar de hulpverlening. Dat geeft me meer zelfvertrouwen. Dat je iemand kunt bereiken als er wat is.”

‘De app zetten we niet in uit luxe’

Al hoopt ze vurig dat ze de app nooit echt nodig zal hebben. ,,Al weet ik dan wel gelijk hoe die werkt", grapt ze. Of de app makkelijk in gebruik is? ,,Zeker. Er is nauwelijks uitleg voor nodig. Het wijst zich allemaal vanzelf.”

Dat is fijn om te horen, reageert haar longarts Esther Vis. ,,We zijn benieuwd wat patiënten ervan gaan vinden.” Sanacoach is een voorbeeld van techniek die steeds vaker wordt ingezet in de gezondheidszorg. In goed Nederlands heet het thuismonitoring. Het betekent dat technologie je helpt om te kijken of het goed met je gaat. Zo hoef je uiteindelijk minder vaak naar het ziekenhuis.

Dat gebeurt niet uit luxe, verduidelijkt Vis. ,,In de zorg hebben we te maken met een groeiend aantal (oudere) patiënten, die vaak ook meerdere (complexe) aandoeningen hebben. En we moeten hen met een relatief steeds kleinere groep hulpverleners helpen.”

Daarom zie je steeds vaker dat patiënten dingen zelf kunnen regelen of meten. Thuis. Joke voelt zich daar prettiger en veiliger bij. ,,Maar dat geldt nog niet voor iedereen", weet Esther. ,,We brengen de app bij al onze longpatiënten onder de aandacht, maar hij is uiteraard niet verplicht. En het vervangt ook zeker niet de gewone zorg.”

Maar waarom zou je de app dan gebruiken? ,,Om je gezondheid in de gaten te houden, bijvoorbeeld. Normaal gesproken zou een patiënt naar de poli bellen. Maar op basis van de antwoorden op vragen die de app stelt, krijg je advies over wat je moet doen. Dat advies is gebaseerd op een eerder door ons vastgesteld longaanval-behandelplan én de gebruikte medicatie.”

Zo’n app kan de dokter toch niet vervangen?

Bij een longaanval worden de klachten bij mensen met COPD ineens erger. Ze gaan bijvoorbeeld meer hoesten of krijgen het erg benauwd. ,,We maken voor patiënten een actieplan zodat ze zelf hun klachten kunnen herkennen en tijdig actie kunnen ondernemen. Die afspraken kun je in de app zetten. Zo kun je kijken wat er is afgesproken, welk medicijn je extra kunt nemen of wanneer je echt aan de bel moet trekken.”

Maar zo’n app kan de dokter toch niet vervangen? ,,Dat klopt. We hopen twee dingen te bereiken. Allereerst dat mensen niet wachten tot klachten verergeren. Maar dat ze op basis van wat ze voelen en wat de app hun adviseert, eerder contact opnemen met de longpoli. Als ze dat via de app doen, krijgen wij een seintje en plannen we een (telefonisch) consult in. Het streven is dat nog op dezelfde of de volgende dag te doen.”

Wat de longarts ook hoopt, is dat patiënten - op termijn - zelfstandiger worden, en niet voor onnodige controles naar het ziekenhuis hoeven. ,,Voor mensen met chronische longziekten en klachten zoals kortademigheid is het soms een hele toer om naar het ziekenhuis te gaan. Al zijn er ook patiënten die het ervoor over hebben, ook al is het voor een consult van tien minuten. De app vervangt niet de gewone bezoeken. En als iemand in het ziekenhuis behandeld moet worden, gebeurt dat natuurlijk ook. We zien het thuismonitoren als aanvulling.”

En, vult Vis aan, de app helpt mensen ook om hun medicijnen trouw in te nemen. ,,Sommige medicatie is bedoeld om klachten te voorkomen. Je moet ze ook nemen als je geen klachten hebt. Maar juist dan vergeten sommigen het. Ze nemen hun inhalatiemedicijn dan pas weer als ze klachten krijgen. Dan ben je eigenlijk al te laat.”

