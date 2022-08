Johnny vaart op een loodsboot: ‘Het was mijn jongensdroom om visserman te worden, maar dit is een perfect alternatief’

In onze waterrijke provincie wordt heel wat af ‘geschipperd’. Je komt er van alles tegen. Van zeiljachten en motorbootjes tot rondvaartboten en vrachtschepen. In deze zomerserie interviewen we een aantal schippers over hun werk of ontspanning tijdens het varen. Deze week de laatste aflevering: Johnny van der Jagt (48), schipper bij het Loodswezen in Vlissingen.