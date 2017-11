Johnny Hoogerland kiest voor nieuw bestaan in Oostenrijk

Ontploffend filter zorgde voor explosie ArcelorMittal Gent

24 november GENT - De explosie bij ArcelorMittal in Gent van maandag was te wijten aan een technisch defect. Dat meldt Het Nieuwsblad. “De elektrofilter is ontploft op het moment dat men de hoogspanning op de filter inschakelde”, zegt het bedrijf in een interne brief.