Johnny Beerens onthult nieuw kunstwerk in Hansweert

Johnny Beerens en film? Dat is logischer dan het lijkt. Hij zegt: ,,Al tijdens mijn opleiding op de academie in Tilburg, in de jaren 1988 tot 1993, had ik al ambities in die richting. Er zijn de afgelopen jaren twee films over mij en mijn werk gemaakt. Jeannice Adriaansens filmde het werk aan de waterdruppels van de Oostburgse watertoren, Rebecca van Wittene bracht mijn leven in beeld. Nu, in de documentaire die ik zelf heb gemaakt, kun je door mijn ogen meekijken hoe een kunstwerk ontstaat.''



Hij schat dat het werken aan 'Oculus Maris' door het filmen een jaar langer heeft geduurd. Telkens als hij aan een nieuwe fase in zijn atelier begon, bracht hij de camera in stelling. Het bepalen van de hoek, het licht: hij deed alles zelf. Dat hield in: instellen, camera laten draaien, aan het werk gaan, teruggaan om te kijken of de opname goed was. Zo niet, dan moest het hele circus opnieuw. Zeker als de camera in de nok van het atelier was geplaatst had je uithoudingsvermogen nodig.