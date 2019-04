John Petrucci ontvangt gitaarprijs in Bergen op Zoom

Bouw nieuwe plasticfa­briek Dow Terneuzen uitgesteld

13:56 TERNEUZEN - De plannen voor de bouw van een nieuwe plasticfabriek door chemiebedrijf Dow in Terneuzen zijn in de ijskast gezet. De concernleiding van Dow in het Amerikaanse Midland heeft de eerste keuze voor de bouw van een polyethyleenfabriek laten vallen op de Golfkust in het zuiden van de Verenigde Staten.