Johannes Minnaard werd al 101 met keuenbutter of stropiespek: ‘Da’s dubbel beleg in één streek’

Keuenbutter - of, zoals ze elders in Zeeland zeggen: stropievet - is ‘dubbel beleg in één streek’, zegt Pieter Karman uit ‘s-Heer-Arendskerke. ,,Je ging niet óók nog eens boter op je brood doen.” Karman, geboren en getogen in Colijnsplaat, herinnert zich nog goed hoe het vroeger ging als er bij hem thuis een varken geslacht was. ,,Het niervet ging in de pan om uit te smelten. Wat overbleef waren de kaantjes. Het gesmolten vet moest even afkoelen en werd dan gemengd met stroop. Ik heb het zelf ook nog lang gemaakt. Dan haalde ik een pakje reuzel bij slagerij Bal in Goes en een pot echte Zeeuwse stroop. De verhouding is heel belangrijk voor de smaak. Ik hoor het mijn moeder nog zeggen, met haar vinger in de mond: ‘Even proeven’.”