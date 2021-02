Johan Robesin geeft niet op: in open brief aan Tweede Kamer kondigt hij nieuwe petitie over onderzoek naar ontpoldering aan

Een les wiskunde in de kerk of Nederlands in het theater, hoe vet is dat? Toch is dat lastig

19 februari VLISSINGEN - Hoe gaaf zou het zijn: een les Nederlands in theater de Mythe in Goes. Het rode doek schuift open, de laatste noten van Taylor Swifts Fifteen zweven door de zaal. De lerares roept zangerig: ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’. Of: een docent wiskunde die, met zijn armen wijd, vanaf de kansel predikt: E is MC kwadraat. Theaterdirecteur Frans Lievens vindt het ‘fantastisch’. Maar of de Zeeuwse leerlingen dat gaan meemaken...