Johan Derksen en co volgende week bij de rechter tegenover beheerder van collectie voetbalmuseum

Voormalige Rabobank in Sas van Gent krijgt eindelijk nieuwe bestemming

13:20 SAS VAN GENT - Het voormalige Rabobank-kantoor in Sas van Gent krijgt eindelijk een nieuwe bestemming. De huidige eigenaren, drie vastgoedondernemers uit Middelburg, onderzoeken of het mogelijk is er appartementen in te maken.