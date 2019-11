Joël Mommers, ‘theoloog op sneakers’: ‘Jezus is niet letterlijk de zoon van God’

Een joods meisje overleefde in de Lovenpol­der bij Hoek: Opeens had Adrie er een zusje bij

10:00 Dit is het twintigste deel van de serie waarin Zeeuwse ooggetuigen verhalen over hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag vertelt Adrie van Overdulve-de Kraker (1937) hoe ze in de Lovenpolder bij Hoek met het joodse onderduikmeisje Marion haar slaapkamer mocht delen: ,,Ze was stil, verlegen. Donker haar. Gelukkig was mijn zus Janneke ook donker, dus dat waren we gewend.”