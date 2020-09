Joe Buck is klaar voor het grote Abdijplein

Zeeland Nazomer Festival - recensieMIDDELBURG - Het is te hopen dat het Zeeland Nazomerfestival Joe Buck na zijn optreden van woensdagavond meteen heeft vastgelegd voor volgend jaar, als er met een beetje geluk weer een volwaardige editie van het evenement is. Niet dat zijn muziek niet gedijt in de beslotenheid van het ‘Kleine Abdijplein’, maar hij verdient een publiek dat alleen maar past op het grote Abdijplein.

Vorige week moest hij nog een optreden in Uden op het laatste moment uitstellen. De reden was dat de uitslag van zijn coronatest, die hij voor alle zekerheid had laten doen, nog niet binnen was. Inmiddels is Buck volledig virusvrij verklaard en dus kon hij woensdag zonder aarzelingen twee keer optreden in Middelburg, als onderdeel van de reeks miniconcerten van het alternatieve programma van het Nazomerfestival.

Supermarktreclame

Net als dinsdag bij Dotan mochten er per concert slechts 50 mensen bij zijn, zittend op ruime afstand van elkaar. Ook deze optredens waren in korte tijd uitverkocht, want de ster van de 24-jarige singer-songwriter rijst snel, zeker sinds vorig jaar zijn nummer The way you take time uitgroeide tot een hit, dankzij de bijbehorende supermarktreclame.

Zijn muziek heeft internationale allure, maar Joe Buck is gewoon Sjoerd de Buck, afkomstig uit Oostburg. Onder de vleugels van Ilse DeLange heeft hij in rap tempo zijn talent ontwikkeld. Zijn debuutalbum White roses, dat over drie weken in Paradiso in Amsterdam wordt gepresenteerd, is daar het klinkende bewijs van.

Zelfverzekerd

Waar Dotan een etmaal eerder nog merkbaar onwennig op het podium stond, na een half jaar niet te hebben opgetreden, leek de coronaperiode geen vat te hebben gekregen op Buck. Zelfverzekerd en overtuigend bracht hij zijn muziek, begeleid door zijn vaste muziekkompaan Simon Leferink. En ook zijn praatjes tussendoor klonken geolied.

De singer-songwriter speelde zijn komende album bijna integraal, met onder meer de nieuwe single Shadows in the dark, The way you take time uiteraard en titelnummer White roses, een ode aan zijn ouders. Maar er kwamen ook nummers voorbij die nog niet of nauwelijks bekend zijn, maar wel meteen pakten, zoals Insecure en het verstilde Losing a friend. Voor de herkenbaarheid wisselde Buck deze af met enkele covers: Landslide van Fleetwood Mac, Fireflies van Owl City en So incredible van zijn mentor Ilse DeLange.

Grote afwezige was het carillon van de Lange Jan, dat zich bij Dotan nog om het kwartier nadrukkelijk liet gelden met een eigen concert. Blijkbaar was het de organisatie gelukt deze ongevraagde inmenging tijdelijk het zwijgen op te leggen, waardoor terecht alle aandacht uitging naar Joe Buck.