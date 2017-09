Jodiumpillen vanaf 10 oktober in de brievenbus van tienduizenden Zeeuwen

De overheid verspreidde in 2013 ook al jodiumpillen per post in Zeeland. Zonder veel succes. Mensen dachten dat het pakketje reclame was, omdat het niet op naam stond en gooiden de pillen weg. In 2010 konden mensen de pillen ophalen bij het gemeentehuis, wat maar weinigen deden.



De jodiumtabletten die in oktober worden thuisbezorgd, zullen wel op naam worden verspreid. De week voor de bezorging van de doosjes krijgen de ontvangers een vooraankondiging per post.



De overheid heeft het verspreidingsgebied voor de pillen fors uitgebreid. Voor jongeren tot achttien jaar geldt nu een afstand tot honderd kilometer rond een kernreactor. Voor mensen tot 40 een afstand van 20 kilometer. Voorheen kregen alleen inwoners in een straal van 10 tot 25 kilometer rond een kerncentrale jodiumpillen. Met de uitbreiding loopt Nederland in lijn met Duitsland en België.