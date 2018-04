Jochen (70) bezorgt tienduizenden Duitse Wursten bij Zeeuwse supermarkten

De Jumbo-supermarkt in Breskens is het eerste adresje waar hij brood en worst aflevert. Daarna gaat het naar Walcheren en Schouwen-Duiveland. ,,We zijn elke week weer blij als we Jochen zien'', vertelt André van der Hoofd van de Emté in Serooskerke (W). ,,We hopen dat hij nog wel even doorgaat. Duitse toeristen komen speciaal voor de Duitse worst naar onze supermarkt.''