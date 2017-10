Joan Verbeem plakt in Middelburg overal oogjes op

Verbeem kwam op het idee toen ze een artikel las over het fenomeen. ,,Ik zag er allemaal foto's van op internet en ik vond het zo grappig. Ik wilde dat ook gaan doen. Dus ik bestelde wat van die oogjes op internet en begon met plakken. Die dingen kosten ook bijna niks. Iets van een euro voor honderd oogjes. Het is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen grapje." De Middelburgse deelt al haar creaties met haar volgers op Instagram en Facebook.



Eyebombing is niet het enige project waar de Middelburgse zich mee bezighoudt. Ze heeft ook een zogenaamde Little Free Pantry. Dat is een kastje met etenswaren die ze bij haar huis heeft staan. ,,Iedereen mag pakken wat hij nodig heeft en inleveren wat hij kan missen. Ik was heel bang dat er misbruik van gemaakt zou worden, maar het loopt eigenlijk heel lekker. Het kastje puilt soms echt uit. Ik heb genoeg producten om het kastje steeds weer bij te vullen." Het idee van Little Free Pantry komt uit Amerika. ,,Ook dit idee vond ik op internet en ik wilde dat gewoon eens in Nederland proberen. Kijken of het zou werken."