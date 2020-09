Jo-Annes de Bat: Zondagskind heeft voor het eerst wind tegen

Als Jo-Annes de Bat in de buurt van Yerseke een steen in de lucht gooit, is de kans groot dat een familielid van hem met een gat in zijn hoofd naar de huisarts moet. Zoveel neven en nichten heeft hij daar wonen. Zeventig van moederskant, veertig van vaderskant, achterneven en –nichten niet meegerekend. Dus als je daar op een kaart vier mogelijke trajecten tekent van een nieuwe weg, raken die al snel één of meerdere van hun huizen, tuinen of bedrijven. Een politicus die betrokken is bij een besluit over zo’n weg, we hebben het hier over de Zanddijk tussen de A58 en Yerseke, moet in zo’n geval op zijn tellen passen. Provinciale Staten buigen zich nu over de vraag of De Bat dat voldoende heeft gedaan.