Jo-Annes de Bat en Denis Steijaert trekken CDA-kar bij verkiezingen provincie en waterschap

CDA: stilleggen scheep­vaart wegens personeels­ge­brek onaccepta­bel

16:18 VLISSINGEN - Het scheepsverkeer dat via het Oostgat de Westerschelde op en af vaart, is dit jaar twee keer stilgelegd, omdat het Schelde Coördinatiecentrum (SCC) in Vlissingen onderbemand was. De Statenfractie van het CDA heeft er vragen over gesteld.