Jo-Annes de Bat (CDA): ‘We willen het in Zeeland samen doen’

MIDDELBURG - Oké, je kunt alleen samenwerken als anderen daarvoor open staan, dus dat partijen in en buiten Zeeland elkaar de afgelopen vier jaar hebben gevonden, wil Jo-Annes de Bat niet claimen als een exclusief wapenfeit van het CDA. ,,Maar het was wel het eerste wat ik zei toen ik werd gevraagd gedeputeerde te worden: we gaan verbinden. Dat was vier jaar geleden de grootste opgave. Ons coalitieprogramma heet niet voor niets Krachten bundelen. Voor we dat opstelden, zijn we bij alle partijen in de Staten langs geweest. Maar als provinciebestuur zijn we ook bij de gemeenten langs geweest. We zijn naar Den Haag en Brussel gegaan. We hebben Zeeland buiten de provincie op de kaart gezet. We zijn naar ondernemers toegestapt. Wat dat betreft vind ik de installatie van de Economic Board Zeeland de kroon op ons werk. We willen het in Zeeland samen doen. Dat is wel een manier van werken die bij het CDA past."