Jip en Marijke werden een modellenkoppel: ‘In Kaapstad is veel werk. En het is er lekker warm’

Met zijn vwo-diploma op zak gaat hij Engels studeren in Nijmegen, zoals zijn ouders, die beiden werkzaam zijn op het Ostrea College in Goes, dat ook hadden gedaan. ,,Ik heb het een half jaar volgehouden’’, vertelt Jip van Soest. ,,De studie Engels vond ik op zich wel leuk, alleen had ik weinig met mijn studiegenoten. Je moet toch ook een leuk studentenleven hebben?’’

Hier ga ik het niet vinden, denkt hij al snel. ,,Ik ben geswitcht naar geschiedenis en daar had ik het wel naar mijn zin. Daar zaten wel gasten tussen waar ik een klik mee had. Ze behoren nog steeds tot mijn beste vrienden.’’ Marijke Versluijs kiest voor de pabo in Utrecht. Sinds 2008 is ze al samen met Jip. ,,We waren iedere woensdagavond samen, in Utrecht of Nijmegen’’, vertelt ze. ,,En in het weekend in Zeeland.’’ Het werkte perfect voor ze, beamen ze allebei.