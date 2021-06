Jim (45) probeert Zeeuwen die zijn verhuisd terug naar Zeeland te krijgen: ’Er zijn meer carrièrekansen dan menigeen denkt’

Veel mensen kennen je van De Zeeuwse Connectie, hoe is dat precies ontstaan?

,,Zoals veel Zeeuwen die de provincie verlaten hebben, heb ik nog vaak contact met Zeeuwse vrienden van vroeger. Die zijn ook uitgevlogen voor studie en in de Randstad blijven hangen. Met een groepje gingen we regelmatig terug naar Zeeland. Het leek ons elf jaar geleden leuk om dat groepje wat groter te maken en organiseerden een bijeenkomst in Middelburg. Daar kwamen veel mensen op af. Een jaar later deden we het opnieuw. Uiteindelijk is het uitgegroeid tot het jaarlijkse terugkeer-evenement waar we ook de Zeeuwse PioniersPrijs uitreiken. Want we willen er wel iets nuttigs mee doen. Daarnaast zijn we Zeeuwse borrels en events gaan organiseren in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Breda, enzovoorts. En in de tussentijd zijn we actief op sociale media om positieve beeldvorming over Zeeland te realiseren. Inmiddels is het een stichting en hebben we zo’n 12.000 mensen aan ons gebonden, met een bereik van ruim 300.000 personen.”