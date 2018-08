'Jeugdzorgwerker in een verdomhoekje geschoven'

Christelij­ke fracties storen zich aan 'godslaste­ren­de' ZNF-voorstel­ling De Blinden

17:27 MIDDELBURG - De ChristenUnie stoort zich aan 'godslastering' in de voorstelling De Blinden die donderdag is gespeeld in Veere. Godslastering, zei CU-commissielid Willemien Treurniet vandaag in de Statencommissie Economie.