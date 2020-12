Jeugdzorgorganisatie Intervence is nu zelf kind van de rekening: hoe kon het zo misgaan?

Als het Songfesti­val in Zeeland komt filmen, dan moeten ze hier zijn

1 december VLISSINGEN - Welke stukjes Zeeland zou het Eurovisie Songfestival volgend jaar moeten laten zien? Nee, niet weer de Deltawerken of de Zeelandbrug, horen we regelmatig als we een rondje maken langs willekeurige Zeeuwen. ,,Er zijn veel mooiere plekken.”