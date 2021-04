Jeugdzorgorganisatie Briedis verdwijnt, gevolgen voor 88 Zeeuwse kinderen

Vrijheids­bou­le­vard Vlissingen schuift door naar september

13 april VLISSINGEN - De Vrijheidsboulevard in de Machinefabriek in Vlissingen wordt verschoven naar september. Het evenement zou vrijdag beginnen en doorlopen tot en met 5 mei. Vanwege de corona-situatie heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten de Vrijheidsboulevard in september te houden. Het evenement is een herhaling van de Vrijheidsboulevard die in 2019 plaatsvond tijdens de start van het herdenkingsjaar 75 jaar. Daarin stonden de herdenking van de Slag om de Schelde en de bevrijding van Zuidwest-Nederland centraal.