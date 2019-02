Jeugdzorginstelling Intervence: ‘Het kan anders en beter, maar vraag ons nu niet precies hoe’

,,We gaan nu steeds beoordelen wat we moeten doen. Ze kunnen zorg krijgen van een andere organisatie of we bieden voor een kortere periode andere vormen van zorg”, belooft wethouder Derk Alssema van Goes. Hij voert het woord namens de Zeeuwse wethouders voor jeugdzorg.



Intervence en de gemeenten hebben er alle vertrouwen in dat ze samen een oplossing zullen vinden voor de financiële, personele en organisatorische problemen bij de jeugdzorginstelling. Alssema verwacht dat in mei al een plan van aanpak klaar is en dat voor 1 juni bekend is hoe Intervence de toekomst in kan.