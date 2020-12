Jeugdzorg Nederland vreest ‘ongelukken’ door situatie rond Intervence

De Zeeuwse gemeenten willen de jeugdbescherming en -reclassering niet meer laten uitvoeren door Intervence. Vanaf 1 januari krijgt de organisatie geen nieuwe opdrachten meer. Die gaan naar de drie andere instellingen die al in Zeeland actief zijn op dit gebied. Zij nemen in de loop van volgend jaar ook de lopende zaken van Intervence over.

Er is nog veel onduidelijkheid over hoe alles gaat verlopen en wat het betekent voor de betrokken kinderen en gezinnen en voor de medewerkers van Intervence. Jeugdzorg Nederland is daar uiterst ongerust over. ,,Door het besluit over het stopzetten van het contract met Intervence te nemen zonder daarbij direct een concreet plan te presenteren dat voor de gezinnen én werknemers zekerheden biedt, dragen de Zeeuwse gemeenten eraan bij dat onrust wordt vergroot en dat veel bestaande hulpverleningsrelaties verbroken zullen worden.”